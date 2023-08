Drame sur le chantier du boulevard urbain à Droixhe : un homme décède suite à la chute d’un poteau

Contactée, la police de Liège a rapidement confirmé les faits. L’auditorat du travail a également confirmé l’information dans le courant de l’après-midi ce mercredi.

Une sangle

Précisément, c’est au niveau du chantier en cours sur le boulevard urbain (autoroute E25) à Droixhe que le drame s’est produit. Ce chantier vise à réhabiliter cette portion d’autoroute en boulevard urbain, pacifié, où la vitesse doit être plus modérée (en entrée de ville) tout en laissant une place plus importante aux modes doux (piétons, cyclistes). C’est donc un chantier mené par le Service public de Wallonie et c’est précisément un homme travaillant pour le compte du SPW qui a été victime de l’accident.

Selon les premières informations transmises par l’Auditorat du travail, la victime, un homme, a été écrasée par un pylône qui était en train d’être transporté. C’est donc une des sangles qui maintenait le pylône qui aurait lâché, laissant cette charge lourde s’abattre sur le travailleur. Ce dernier est décédé sur place.

L’Auditorat du travail a immédiatement envoyé un substitut sur place ; il était accompagné d’un inspecteur du contrôle au bien-être au travail.

Une enquête est désormais ouverte. Elle doit principalement déterminer les causes exactes de cet accident.