Le 15 août, c’est terminé et enterré…. jusqu’à l’année prochaine !

Ensuite, le cortège funéraire traditionnel, escorté par les fanfares et les pleureuses atterrées, a démarré sur le coup de 17 heures au Musée Tchantches. Sur son lit de carottes et de céleris, sans oublier une bouteille de péket vide, représentant les restes d’une fête de plus de quatre jours, l’os de jambon bien entamé a défilé dans les rues d’Outremeuse.

Tristesse de la perte d’un être cher, mais joie de savoir que dans un an tout pile, les festivités reprendront, les musiques funéraires ont donc très naturellement laissé place aux rythmes endiablés des cuirs et des percussions. « Ave Maria » a laissé place au « Valeureux Liégeois » pour, le temps de quelques heures, se remémorer les bons moments avant le retour à la réalité.

Les pleureuses du cortège. ©DR

À la fin du cortège, et après de nombreux arrêts aux “hôtels de la soif”, tenus par les cafetiers et sympathisants du quartier, Matî a été incinéré. Enfin, presque. “Des camarades le reprennent chez eux, l’enterrent dans leur jardin et, en mars prochain, on le déterrera pour le vernir et le garder à jamais en souvenir”, explique Marcel, porteur de Matî l’Ohê. “Petite astuce : on lance des pétards pour faire croire à une incinération et on lance des confettis noirs pour représenter les cendres”, ajoute-t-il.

Sous les feux d’artifice, Mathieu et la fête se sont donc éteints… jusqu’à l’année prochaine, où l’os, tel un phénix, renaîtra de ses cendres pour boire et chanter à nouveau, en compagnie des touristes et locaux, qui, chaque mois d’août, de plus en plus nombreux, font battre le cœur de la République Libre d’Outremeuse.

Et co’n fèye po nin l’rouvî… Allons Lîdge !