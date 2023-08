Soumagne : une jeune conductrice frappe les policiers et dégrade leur combi

Mardi soir, une jeune femme de 23 ans a été surprise au volant de sa voiture, téléphone en main. Des policiers ont souhaité interpeller la contrevenante mais celle-ci ne s’est pas laissé faire. En effet, elle a décidé d’insulter les policiers et de tenter d’échapper au contrôle. La police a, quelques instants plus tard, réussi à arrêter la suspecte, qui a alors frappé les agents et donné des coups dans le combi de police.