Flémalle : Le mineur avait deux voitures volées !

Helmi et Matéo encourent des peines d’un an et huit mois de prison et 150 heures de travail devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir recelé des véhicules volés, mais aussi des lunettes de marque. Dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, des habitants de Flémalle ont eu la très mauvaise surprise de découvrir à leur réveil que leur maison avait été visitée par un ou des cambrioleurs. Ces derniers se sont emparés d’un sac à main et de son contenu, mais aussi d’un ordinateur et les deux véhicules du couple !