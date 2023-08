Les agents de sûreté de l’aéroport de Liège se déplacent désormais à vélo électrique plutôt qu’en quad

De concert, Liege Airport et Protection Unit annoncent aujourd’hui franchir une nouvelle étape en termes de mobilité écologique. En effet, après l’acquisition de véhicules plus “verts” (lire ci-après), les entreprises annoncent avoir investi dans l’achat de vélos électriques ; ceux-ci devraient être utilisés par les agents de sécurité qui effectuent les rondes sur le site de l’aéroport. En remplacement des quads.

Engin adéquat

Outre le caractère écologique et efficace du vélo électrique, le recours à cette nouvelle mobilité est présenté ici comme une réponse adéquate aux tâches effectuées par les agents de sécurité à Liege Airport. “Le vélo électrique permettra en effet aux agents de sûreté aéroportuaire de patrouiller rapidement et efficacement à travers le site, en assurant une présence renforcée et une réponse immédiate en cas de besoin”. Discret, rapide et peu nuisible en termes de bruit, le vélo doit offrir aux agents une “meilleure visibilité et une plus grande mobilité pour détecter rapidement les situations suspectes, dissuader les actes malveillants et assurer la tranquillité d’esprit des voyageurs”.

Pour Pierre Vanbellingen, Airport Security manager, ce recours au vélo électrique était devenu une évidence au regard des objectifs de départ : “Comment, en tant que filiale de Liege Airport en charge de la sûreté aéroportuaire, pouvions-nous contribuer aux objectifs environnementaux fixés par Liege Airport ? Une première étape fut franchie en 2022 par le remplacement de la majorité de nos véhicules de service à moteur thermique par des véhicules hybrides et 100 % électrique. Cependant, en collaboration avec Protection UNIT, nous voulions pousser plus loin notre réflexion. C’est ainsi que nous avons opté pour la mise en place de patrouilles cyclistes (en remplacement des patrouilles quad). Ces dernières apportent une réelle plus-value en matière de sûreté, notamment par la perspective de vue différente qu’elles permettent, tout en générant un cadre de travail motivant pour les agents”.