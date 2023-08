Sa voiture, percutée, finit dans le fossé

Les devoirs d’usage réalisés sur place par la police du Condroz confirmeront les soupçons de la Marchinoise aujourd’hui sans véhicule. "Cela fait seulement six mois que nous sommes installés dans le chemin des Gueuses, et voilà ce qui nous arrive. Plusieurs de mes voisins avaient jadis signé une pétition à l’attention des autorités marchinoises pour les sensibiliser à la vitesse inappropriée de certains automobilistes dans le chemin des Gueuses. Je viens à mon tour d’envoyer un message avec photos à l’appui au bourgmestre. J’ai bien lu sur les réseaux que certaines personnes pointaient également la dangerosité liée au stationnement des voitures des riverains le long de la route. Mais nous n’avons pas d’autre possibilité et veillons à les garer au plus près de nos habitations. C’est aux automobilistes à adapter leur vitesse ! Aussi, il faut savoir que les bas-côtés sont catastrophiques et n’ont pas été refaits depuis les inondations." Dans le chemin des Gueuses, on se souvient des rétroviseurs arrachés et d’autres faits avant l’accident de cette nuit du 15 août 2023 qui n’a heureusement fait aucune victime.