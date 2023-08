Ans : 1.400 logements publics rénovés d’ici 4 ans !

Mais aujourd’hui, la SLP, par la voix de son président, annonce vouloir suivre un plan plus ambitieux, dont les objectifs seront atteints via un ajout de fonds propres : d’ici 4 ans, il s’agit en effet de rénover quelque 1.400 logements sur les 1.700 occupés par des ménages au sein du parc immobilier de la SLP. “Ce sont donc 1.400 ménages qui vont bénéficier d’habitations plus confortables, moins énergivores et plus sécurisées”, se réjouit Patrice Lempereur.

12 chantiers

Concrètement en effet, “le conseil d’administration de la SLP a décidé de valider l’étude des services de la société et de déposer un plan encore plus ambitieux, comprenant des travaux de rénovations lourdes et d’embellissements répartis sur une douzaine de chantiers et permettant de rénover environ 1.400 logements dans différents quartiers”, détaille le président, qui évoque la Cité Lonay, le quartier Mattéoti, celui des Français et le quartier Champs d’Aviation à Ans, celui d’Al’Trappe à Alleur, les quartiers Vandervelde et Charrons à Loncin et enfin le quartier du Bourdon à Xhendremael.

La cité Henri Lonay à Ans. ©D.R.

Montant total estimé des travaux : près de 22 millions euros… les 16 millions de la Région ne suffiront pas, raison pour laquelle on annonce à la Société de Logement que “le complément nécessaire au subside sera financé via des fonds propres et des avances de la Société wallonne du Logement”. Déjà, “Les plans sont approuvés par le ministre du Logement, Christophe Collignon qui viendra se rendre compte de l’évolution du travail de la SLP, fin août”, se félicite encore le Président Patrice Lempereur.

”L’un de nos principaux objectifs poursuivis est d’améliorer les performances énergétiques de nos bâtiments par l’atteinte d’un niveau de label B au minimum et ce, pour aider à réduire les factures de nos locataires mais aussi notre empreinte environnementale. Les travaux porteront entre autres sur l’installation du chauffage central au gaz dans les quelques logements qui en sont dépourvus, l’isolation des façades, des toitures, des caves ou encore le remplacement des menuiseries extérieures”, conclut le président Patrice Lempereur.