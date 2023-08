Concrètement, c’est l’entreprise Infrabel, en charge de l’entretien du réseau ferroviaire belge qui, dès ce lundi 21 août (7 h), va œuvrer à renforcer la stabilité du lit de pierres sur lequel reposent les voies (criblage du ballast). Un travail durera jusqu’au samedi 2 septembre. En outre, Infrabel doit également procéder à l’adaptation des câbles alimentant les trains en électricité (caténaire) et à l’entretien du tunnel de Cheneux ; travaux qui se poursuivront durant les années à venir.

On l’aura donc compris, en raison de ces travaux, la circulation des trains doit donc être interrompue entre Rivage et Trois-Ponts. Et de facto, aucun train ne fera arrêt dans les gares d’Aywaille et de Coo durant cette période. La circulation des trains est également adaptée entre Trois-Ponts et Gouvy.

À la SNCB, on précise que des solutions alternatives vont être mises en place, via un autre mode de transport en commun… le bus. En effet, tous les trains seront remplacés par des bus SNCB, entre les gares de Rivage et de Trois-Ponts. Quant aux trains IC Liers/Liège-Guillemins/Gouvy/Luxembourg et Liège-Guillemins/Gouvy, les heures de départ sont aussi adaptées.

Dernière précision enfin, “du dimanche 20 août au dimanche 10 septembre, en raison de travaux sur le réseau luxembourgeois, les trains IC Liers/Liège-Guillemins – Gouvy – Luxembourg (LU) sont remplacés par des bus CFL entre Gouvy et Ettelbruck (LU)”.

Retour à la normale en gare Saint-Lambert

En termes de mobilité ferroviaire, en région liégeoise, on retiendra encore ce retour à la normale sur la liaison Liège-Guillemins/Herstal/Liers. Depuis le 8 juillet, aucun train ne circule sur cet axe ; situation qui perdurera jusqu’au dimanche 27 août. Dès le lundi 28 août, les trains circuleront donc à nouveau et la gare Saint-Lambert sera à nouveau accessible.