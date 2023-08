Aurélien Barrau, Esther Duflo, Zanele Muholi, Docteurs honoris causa de l’Université de Liège

Comme le veut la tradition, les insignes de Docteur honoris causa leur seront conférés lors de la cérémonie de rentrée académique de l’ULiège, qui aura lieu le mardi 19 septembre 2023.

Pour la rectrice de l’ULiège, Anne-Sophie Nyssen, le choix de ces personnalités est motivé par la volonté de “réconcilier Art et Science et de s’engager pour réenchanter notre monde”. Elle explique : “Ce siècle doit rapprocher à nouveau Art et Science – qui longtemps n’ont fait qu’un – pour réussir la métamorphose civilisationnelle qui va devoir changer profondément nos perceptions du monde et le réenchanter, ainsi que permettre la transition environnementale et sociale indispensable à notre survie”. “Art et Science par essence parlent de nous et de notre avenir. Raison et émotion, esthétique et éthique, ils structurent nos couplages fondamentaux pour percevoir, ressentir, penser le monde. Certains, artistes ou scientifiques, ont le talent d’avoir su tirer de cette cohérence intime un engagement dont la force, la clarté et la sincérité suscitent le respect, voire l’admiration. C’est le cas pour les trois personnalités que l’Université de Liège honorera le 19 septembre prochain”.

Pour rappel, le titre de Docteur honoris causa est conféré par le Conseil académique, qui rassemble tous les professeurs et chargés de cours membres du Corps académique de l’ULiège. Ses décisions requièrent la majorité des deux tiers.