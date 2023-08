Le premier chantier concerne la réfection des ronds-points de la place du Marché, de la sortie d’autoroute E25, ainsi que du pont menant aux bretelles d’accès à l’E25.

Les travaux seront réalisés de nuit, de 18 heures à 7 heures du matin, pour “diminuer les désagréments au niveau de la mobilité”. Ce chantier devrait se terminer le 26 août. Un itinéraire de déviation sera mis en place via Berneau, Visé-Nord et Argenteau. Le passage de convois exceptionnels sera interdit durant cette période.

Le deuxième chantier consiste en la réfection de la N653 entre la Place du Marché et la Place Reine Astrid, du 31 août au 5 septembre prochain.

Début de la N653 à Visé. ©DR

Lors de cette réfection des Remparts des Arquebusiers et des Arbalétriers, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone du chantier. Une déviation sera organisée via la rue de la Fontaine.