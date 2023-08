Verviers : Les travaux démarrent à l’école de l’Est

Ce chantier sera également l’occasion d’améliorer les lieux. "La volonté du Collège était d’offrir dans les deux écoles, celle d’Ensival et de l’Est, non pas simplement un outil remis à neuf avec quelques coups de pinceaux mais rénover les écoles en corrigeant un certain nombre de problèmes. L’enjeu est de refaire une école qui durera encore des années, dans un quartier qui le mérite", explique l’échevin des Travaux Maxime Degey (MR).

Un nouveau bureau pour la direction sera aménagé au rez-de-chaussée, tout comme une nouvelle salle de sport (avec un espace central comprenant vestiaires et sanitaires), une salle numérique et de nouveaux espaces extérieurs. Une classe sera agrandie et des sanitaires seront placés à l’étage. "Il n’y en avait qu’au rez-de-chaussée", précise Florence Delhasse, architecte gérante chez AUPa. Les façades d’origine seront conservées et sablées. La baie vitrée à l’arrière sera mise en valeur et les deux murs de la cour seront habillés d’un bardage en bois.

Dès la rentrée et jusqu’au printemps 2024, les élèves cohabiteront avec les travaux. Après les congés, pour la seconde phase qui comportent des travaux plus structurels, ils devraient déménager au sein de la haute école Charlemagne, rue des Wallons. Un système de transport sera mis en place. Une convention doit encore formaliser cette collaboration. "On pourrait aussi profiter de la salle de sport de l’école Carl Grün toute proche", note Laurence Breuer, directrice de l’école de l’Est… et de Carl Grün. Il s’agit là d’une situation temporaire. Tout le monde regagnera en effet le bâtiment de la rue des Hospices à la rentrée 2024. Quelques mois de patience seront encore nécessaires puisque les travaux ne devraient se terminer qu’en janvier 2025. Au total, c’est une centaine d’élèves qui profitera de ces nouvelles installations. "On a jamais été aussi nombreux en primaire. Par contre, en maternelle, on a dû faire appel au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir maintenir les deux enseignantes", indique la directrice.

Le montant de ce chantier est fixé à 1,9 million (dont 400 000 € des assurances). Une partie devrait être prise en charge par la FWB et une autre par la Ville.

Élèves et enseignants seront amenés à cohabiter avec les travaux. ©ÉdA LABEYE Philippe

Des aménagements pour limiter les dégâts en cas d’inondations

Pour permettre à l’école de redémarrer, après l’été 2021, la chaudière avait été remise à son endroit initial, au sous-sol. "Dans le cadre des travaux, elle va être déplacée, avec les équipements techniques, à l’étage intermédiaire qui va être créé, explique Florence Delhasse, architecte gérante chez AUPa. Si, un jour, on doit subir un nouveau désordre lié aux intempéries, les équipements techniques ne seraient plus perturbés." Un nettoyage profond de l’école suffirait alors à la remettre en marche.

Les toitures qui seront refaites au niveau de l’espace cuisine, du bureau de la directrice et du nouveau préau seront végétalisées. "Cela temporisera un peu l’eau. Mais on ne peut pas faire de miracle: le bâtiment est là où il est, concède-t-elle. Les espaces de cour vont, eux, être réaménagés en dalles de pavés drainants pour favoriser au maximum l’évacuation. Outre ces équipements, l’école étant accessible aux personnes à mobilité réduite, nous ne pouvons pas rehausser les niveaux."