Ce 19 août, ce sera donc l’avant-dernière de cette édition 2023.

Au menu on retrouvera, au Musée de la Vie wallonne :

11h30 > JEAN CLAUDE PIÉROT

Lecture en voix par Jean Claude Piérot de la nouvelle “L’Homme qui plantait des arbres” écrite en 1953 par l’écrivain français Jean Giono. Cette lecture s’adresse au plus large public, dans une langue riche et pleine d’une chaleureuse humanité. Plus que jamais, l’importance du message délivré par Giono se révèle prémonitoire. Il relève d’une vision lucide et généreuse sur la relation profonde qui existe en l’être humain et la nature dont il fait partie.

11h30 > CHINDOGU

Un collectif d’artistes pluridisciplinaires, engagés dans une expérimentation artistique mettant le public au cœur de la création. Ils ont créé un petit musée de la quête du bonheur, une murder party sociologique, ouvert des portes fermées grâce à des muffins chocolat banane et le prochain défi est de réaliser une machine à fabriquer des stars d’Hollywood.

Dans le parc de la Boverie :

14h > QUATUOR LÉGIA

Jeune quatuor liégeois né d’une rencontre au Conservatoire royal de Liège, formé de jeunes pédagogues. Voyage dans le répertoire du quatuor à cordes avec des compositeurs tels que Brahms, Mozart, Dvorak, Schubert, Piazzola et autres surprises.

17h > RUTHLESS

Ruthless est un collectif 100 % féminin créé en septembre 2022, à l’initiative de Hendrick Ntela et de Roxane Hardy. Le groupe réunit des danseuses issues du mouvement krump et hip-hop. Il est composé d’une quinzaine de femmes. Elles partagent leur passion et montrent leur puissance féminine à travers les danses urbaines. Une partie de leur nouvelle création chorégraphique intitulée “À l’état brut” vous sera présenté en exclusivité par cinq danseuses du groupe.

À noter que, chaque samedi de “Place aux Artistes”, l’accès aux collections permanentes du musée de La Boverie est également gratuit ! Retrouvez toutes les informations sur les artistes et la programmation complète sur www.visitezliege.be

Une collaboration entre la Ville de Liège et la Province de Liège, en partenariat avec le Théâtre de Liège.