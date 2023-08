La Charlemagn’rie à Herstal fête ses 47 ans

Et, comme chaque année, pour fêter un an de plus d’existence, l’ASBL organise un week-end de fête. Du 1er au 3 septembre, expositions, stands de jeux, artisans, spectacles de marionnettes, clowns, château gonflable, ou encore, grande nouveauté, un labyrinthe, seront proposés à tous. Le vendredi soir, une soirée blind test est organisée au prix de 5 euros par personne.

L’accès au site est entièrement gratuit, seuls les spectacles doivent être réservés assez tôt. C’est donc un “long week-end de détente qui s’annonce, à ne manquer sous aucun prétexte”, se réjouit André Namotte, président de l’ASBL.