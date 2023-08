La police intervient à Oupeye après qu’un policier tue un jeune de 22 ans, des émeutes éclatent

Très rapidement, un attroupement s’est formé autour de la scène car le jeune homme ne bougeait plus. Que s’est-il passé ? Les autorités locales ont immédiatement été prévenues tout comme le parquet de Liège qui a dépêché un magistrat sur place ; un médecin a également été mandaté.

Un jeune d’Oupeye

Selon les premiers éléments qui ont pu nous être confirmés, c’est à la suite d’un contrôle que l’incident s’est produit. Le jeune homme, qui circulait en quad, aurait refusé d’obtempérer… et n’aurait pas hésité à foncer vers le policier, blessant ce dernier au passage.

Son collègue, témoin direct de la scène, aurait alors tiré en direction du pilote afin d’arrêter la course de ce dernier…

De nombreux habitants de la rue ont entendu les coups de feu et sont sortis de leur maison pour filmer la venue de nombreuses voitures de police, garées à proximité de la scène.

Les pompiers, le SMUR étaient descendus sur les lieux, ainsi que le parquet de Liège et les autorités communales. Vers 17 h 10, un médecin s’est rendu sur les lieux. Quelques minutes plus tard, le corps de la victime décédée était recouvert.

De son côté, le policier percuté par le quad a été transporté, blessé, à l’hôpital. Nous ignorons, à l’heure d’écrire ces lignes, son état de santé.

Une enquête est ouverte. Elle doit permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes qui ont conduit à ce drame.

Des tensions

Suite à l’annonce du décès, plusieurs membres de la famille, ainsi que des amis du jeune homme décédé se sont rendus sur place. Selon des témoins, les esprits se seraient échauffés entre les policiers et les jeunes.

En effet, “des jeunes ont caillassé des combis”, a indiqué le parquet de Liège. Les pompiers de Liège ont également dû intervenir après que des contrevenants ont mis le feu à un arbre.

Des témoins des événements parlent “d’émeutes”, les zones de police voisines ont en tout cas dû envoyer des renforts pour aider leurs collègues de la Basse-Meuse à apaiser les tensions.

Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye, a indiqué que “les policiers ont dû, notamment, faire usage de gaz lacrymogènes et d’autopompes pour disperser les manifestants”. Les tensions se sont déroulées entre 22 heures et 3 heures du matin et se sont concentrées autour du château d’Oupeye. Le bourgmestre a ajouté “qu’aucun policier n’a été blessé mais que certains citoyens et agents sont choqués de la situation”. Une dizaine de personnes ont été arrêtées.

”Je n’ai jamais vu ça à Oupeye, ce sont de véritables guérillas urbaines et émeutes auxquelles on a assisté”, regrette Serge Fillot. “Des pièges ont été mis en place pour piéger les policiers, des cocktails molotov ont été utilisés pour venger la mort du jeune homme”, déplore-t-il.

Les tensions se sont apaisées vers 3 heures du matin et, samedi matin, tout est rentré dans l’ordre. Les équipes communales débarrassent les rues de débris divers et une réunion de débriefing est prévue à 11 heures entre les autorités communales et les forces de police. “Les policiers n’ont jamais assisté à des scènes de violence pareille à leur égard”, a conclu le mayeur.