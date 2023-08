Liège : Il essaye de se faire passer pour un autre !

Il a pourtant signé un acte d’opposition à une condamnation qui retient l’identité de Sofiane selon ses explications et qui a entraîné sa mise en détention…

“Ce n’est pas mon nom du tout, ce nom n’existe pas”, avait déclaré le détenu. “J’ai fait opposition pour dire que ce n’est pas mon nom. “

Le juge n’en revenait pas. Un homme a été condamné pour un vol commis le 3 octobre 2021. “J’ai été libéré le 31 juillet. La police m’a contrôlé alors que je me trouvais à la gare des Guillemins à Liège. Je venais d’être libéré, mais je n’avais pas les documents qui le prouvaient ni de documents d’identité.”

Tout le monde était interloqué par les révélations du détenu. “Je ne comprends pas pourquoi je suis ici”, a poursuivi l’intéressé qui a clamé haut et fort que sa place n’était pas en prison.

Dans ces conditions la seule solution était d’identifier l’individu grâce à ses empreintes. Des vérifications ont été réalisées et Sofiane est bien Sofiane, contrairement à ce qu’il a tenté de faire croire. Non seulement ses empreintes correspondent, mais la photo prise par l’Office des Étrangers lorsqu’il a été amené sur place, ne laisse plus place à aucun doute… L’intéressé a bien pensé qu’il allait réussir à se faire libérer en se faisant passer pour un autre.

Amené devant une deuxième juge qui devait connaître de son dossier, il a une nouvelle fois tenté de noyer le poisson en prétendant ne pas s’appeler Sofiane, mais aussi en faisant mine de ne pas savoir qu’il allait être amené à cette audience alors que le précédent juge lui avait bien précisé.

Pas de chance pour lui, son petit stratagème va avoir l’effet inverse puisque son dossier a été remis en septembre ! Il restera donc détenu encore plus longtemps que ce qu’il l’aurait probablement été en comparaissant lors de la première audience consacrée à son affaire.