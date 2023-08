Amay: la passerelle pour cyclistes et piétons terminée (vidéo)

8 tronçons de 180 mètres de long

Les tronçons enjambant la Meuse et l’écluse ont d’abord été installés. Ont suivi ensuite ceux surplombant la route, puis les rampes. "Nous avons pris du retard sur le planning samedi matin, mais nous avions prévu une marge de sécurité. A priori, nous devrions avoir terminé fin de journée, ce samedi, ou demain dimanche avant midi, suivant l’avancement du chantier, nous a confirmé sur place Vincent Timmermann, directeur des opérations chez Techno Métal Industrie (TMI). Il n’y aura pas de problème pour libérer la voirie dimanche et rendre la route aux automobilistes."

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour assembler les huit tronçons de 180 mètres de long et de 180 tonnes. "On a mis les moyens nécessaires, assure encore le responsable. Une grue de 250 tonnes, une dizaine d’ouvriers avec des engins élévateurs, on a ce qu’il faut pour s’assurer que le travail soit terminé."

Au total, la passerelle et ses rampes seront longues de 706 mètres et pèseront 1 200 tonnes. "Nous avons l’habitude de ce genre de travaux, nous avons déjà été amenés à réaliser des ouvrages plus lourds, en une pièce de 200 ou 300 mètres, avec des tonnages de 1 000 ou 2 000 tonnes. Nous avons le matériel et les travailleurs pour", conclut le directeur des opérations de cette industrie basée à Seilles (Andenne).

Pas accessible avant 2024

La passerelle ne devrait pas être ouverte aux cyclistes et aux piétons avant 2024, le processus d’installation nécessitant des assemblages, des essais et des travaux d’aménagement des abords.

Cet ouvrage constituera un atout majeur pour la mobilité locale. Il offrira davantage de confort et de sécurité aux usagers faibles en permettant de relier les deux rives, et le village d’Ombret.

C’est ce qu’estime la Sofico, maître d’ouvrage de l’écluse, qui a nécessité un budget total d’environ 138 millions d’euros (HTVA), financés à l’aide d’un prêt et de subsides européens. Sa mise en service est programmée dans le courant du premier trimestre 2024.