En Basse-Meuse, les journées du patrimoine 2023 seront dédiées aux jeunes

À noter que, malgré le public ciblé cette année, tous les lieux patrimoniaux seront ouverts, aux petits comme aux grands, même les lieux généralement fermés aux visiteurs.

Quoi de neuf à Bassenge ?

Pour l’occasion, l’association Vivre Jeune à Bassenge a décidé de créer un jeu de piste dans les rues de Glons pour apprendre de manière ludique et pédagogique l’histoire des sites historiques du village, ainsi que les techniques de construction de ceux-ci. Munissez-vous de votre smartphone, scannez le QR code et partez pour un voyage à travers le temps.

Cette animation sera accessible samedi et dimanche, de 9 heures à 16 heures et durera 1 heure 30. Le point de départ est fixé à l’église Saint-Victor.

Et à Beyne-Heusay ?

Le château de Neufcour et la chapelle Sainte-Anne, situés dans le parc paysager du Ry-Ponet, poumon vert de la commune qui résiste à l’envahisseur immobilier, ouvriront leurs portes lors d’un parcours guidé. L’objectif ? Emmener les jeunes, de 10 à 14 ans, dans un voyage à la découverte du parc et de ses imposantes bâtisses au style liégeois bien prononcé.

Les circuits guidés auront lieu samedi à 10 heures, 13 heures et 15 heures. Trois autres visites auront lieu dimanche à 10 heures, à 13 heures et à 14 heures.

On n’oublie pas Blegny

”À la limite du plateau de Herve, surplombant la Meuse, le fort de Barchon défendit Liège et la Belgique durant les deux grandes guerres mondiales. En tout, ce sont près de 800 soldats qui servirent ses pièces d’artillerie”, annonce la commission historique du fort.

Partez à la découverte de la vie de ces soldats, qui ont passé des années loin des leurs à défendre le territoire. Comment ? En plongeant dans le vieux carnet d’un soldat du fort, qui résume son parcours parsemé d’énigmes et qui vous permettra de dénicher le trésor caché du fort.

Partez à l’aventure, toutes les 10 minutes, du samedi au dimanche, de 10 heures à 16 heures et relevez ce défi audacieux.

Un escape game sera également organisé à Blegny-Mine. Sautez dans la cage qui transportait les centaines de mineurs dans les sous-terrains chaque jour et tentez de sauver le charbonnage qui risque, sans votre aide, de fermer à tout jamais ses portes.

Blegny-Mine et son charbonnage. ©Jean Luc Flemal

Une activité gratuite qui aura lieu samedi et dimanche, à 10 heures, 13 heures 30 et 15 heures 30. Réservez votre place au 04 387 43 33.

L’entité de Saive et son vieux château vous accueilleront également dès samedi 14 heures et jusqu’à dimanche 17 heures, pour découvrir ou redécouvrir ce site médiéval encore bien conservé.

Dalhem s’y met aussi

Les vitraux de l’église Saint-Servais regorgent de secrets et d’histoires rocambolesques, qui seront expliqués aux jeunes qui souhaiteront s’y intéresser. Des visites guidées seront organisées et l’édifice religieux sera ouvert du samedi au dimanche, de 10 heures à 18 heures.

Le haut de la commune de Dalhem possède également un riche patrimoine. Cette ancienne capitale d’un comté a conservé quelques bâtiments dignes d’intérêt : la maison communale, le Wichet (guichet) de la Rose, les tours des remparts, une porte médiévale, la croix du marché, la statue du général Thys, le château fort et l’église Saint-Pancrace entourant un vieux cimetière.

Des animations patrimoniales seront réalisées par les dix élèves du Conseil communal des Enfants de Dalhem. Réservation souhaitée au 04 374 74 23.

Fléron n’est pas en reste

Fléron et son patrimoine parfois insoupçonné sont heureux d’accueillir le jeune public pour une découverte de lieux incroyables sous forme de défis, de coloriages, de jeux et de rencontres improbables.

Les circuits guidés emmèneront les curieux dans l’église Saint-Denis, l’ancienne ferme rue Heid des Chènes, ou encore à l’Aventine. Réservation obligatoire au 04 355 91 91.

Et Visé dans tout ça ?

Découvrez Richelle et Wixhou, des villages accueillants chargés d’histoire grâce à une application gratuite qui, sur votre smartphone, vous permettra de combiner culture et jeux. Pour les visiteurs qui n’ont pas de smartphone, un parcours avec un questionnaire sera disponible en format papier.

Exceptionnellement, la splendide chapelle de Wixhou sera ouverte le dimanche, de 9 heures à 17 heures.

Visé, la cité de l'oie. ©devoghel

Un parcours pour petits et grands sera également organisé dans les rues de Visé pour découvrir les spécificités de la cité de l’oie.

Juprelle représentée

Un jeu de piste sera organisé dans le fort de Lantin pour vous plonger dans l’univers des militaires durant la guerre 14-18.

Une activité entièrement gratuite toutes les demi-heures, samedi et dimanche, de 10 heures à 16 heures.

Et enfin… Herstal !

Les deux demeures, Lovinfosse et Lem, seront ouvertes au public, qui pourra découvrir ces maisons du 17e et du XVIIIe siècle, toujours aussi splendides. Un escape game sera même organisé sur le thème de Mercredi Addams, dans la maison Lovinfosse, samedi et dimanche, de 13 heures à 17 heures. N’oubliez pas de réserver votre place via le 04 256 87 90.

Un programme bien chargé pour le deuxième week-end de septembre qui approche à grands pas.