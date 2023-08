Le raffinage du sucre de canne postposé d’un an à la Raffinerie tirlemontoise, à Wanze

En mars dernier, la Raffinerie tirlemontoise introduisait sa demande de permis unique de classe 2 pour procéder aux transformations nécessaires de bâtiments existants et à la construction d’un nouveau silo destiné au stockage du sucre de canne. Et l’espoir était de pouvoir procéder à un premier raffinage courant de cet été.

Sauf que la Région wallonne n’a toujours pas accordé le permis convoité. "Comme il lui est autorisé, elle nous a fait savoir qu’elle saisissait l’opportunité de prolonger son délai de réponse de 30 jours, rapporte Philippe De Flines, le directeur de la sucrerie de Wanze. On n’a pas vraiment reçu de raison précise. Ils n’ont visiblement pas terminé leur analyse de notre demande de permis. Nous espérons l’obtenir pour la fin du mois d’août."

"On voulait faire un essai de production de 10 000 tonnes"

Il sera alors trop tard pour envisager de raffiner du sucre de canne alors que la saison betteravière pointera déjà à l’horizon. Du côté wanzois, on ne semble pas dramatiser la situation même si elle a contrarié l’agenda initial. "On voulait faire un essai de production de 10 000 tonnes. Il sera simplement postposé vers mai 2024. On n’avait pas touché à nos infrastructures tant qu’on n’avait pas le permis. Les choses suivront leur cours quand on l’aura. Par contre, dans l’optique de l’essai, nous avions fait acheminer du sucre de canne à raffiner, par voie navigable. Il reste actuellement stocké au port d’Anvers. Dont coût, mais on savait qu’on prenait un risque", termine le directeur de la sucrerie.