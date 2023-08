Une soirée cinéma plein air exceptionnelle et gratuite au parc de la Boverie

Le 24 août prochain, à 20 heures 30, une soirée cinéma plein air exceptionnelle et gratuite sera organisée au parc de la Boverie. Le film Starship Troopers de Paul Verhoeven sera diffusé sous les étoiles et présenté par Philippe Reynaert, directeur artistique du festival Politik, et par Vincent Tozzini et Christophe Mavroudis, du collectif Mefamo.