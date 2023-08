Organisé dans la magnifique région de Sprimont, réputée pour sa pierre bleue, le symposium est un lieu d’échange et de partage. Il s’agit d’une rencontre de sculpteurs entre des sculpteurs de renom et les artistes émergents. Dix sculpteurs internationaux dont certains proviennent d’Italie, de France, de Pologne et de Belgique sont ainsi en résidence pour 10 jours à Sprimont. Les visiteurs auront l’opportunité unique de voir les sculpteurs en action, de discuter avec eux et de découvrir leur processus créatif.

29e symposium de la pierre de Sprimont. ©dr

Le symposium présentera une variété de styles et de techniques différents, mettant en valeur la diversité de la sculpture sur pierre. Les sculpteurs travailleront sur des blocs monumentaux de pierre provenant de la carrière Sprimont Blue, donnant vie à des formes uniques et expressives.

Des animations auront également lieu durant l’évènement et plus particulièrement le week-end prochain : initiation à la sculpture sur pierre, balade nature au sein de la carrière, espace de construction de sculpture Lego©, spectacles de marionnettes, balade dans un bus Parisien et dans le petit train de Damré, espace créatif “dessine ton caillou” pour décorer des pierres, ou encore visites guidées de l’espace muséal du Centre d’Interprétation de la Pierre de Sprimont et visite guidée de l’histoire du bâtiment ancienne centrale électrique…

Les Bidonneurs

En plus des activités de sculpture, le Centre d’Interprétation de la Pierre exposera les créations des Bidonneurs, une ASBL qui s’occupe de jeunes en réinsertion. En partant d’un simple fût métallique à l’état brut, ceux-ci réalisent du mobilier design. Bluffant !

Les familles, le grand public, les amateurs d’art sont invités à se joindre à cette célébration de la sculpture sur pierre, une expérience gratuite inoubliable.

Accès au site tous jours de 10 à 18 heures jusqu’au 27 août.