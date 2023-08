Domenico tué par un policier à Oupeye: ce que révèlent les premiers éléments de l'autopsie

Par contre, contrairement à ce qui était prévu, les deux policiers toujours en incapacité de travail n’ont pas été entendus par le Comité P. Leurs auditions ont été reportées et ne semblent pas encore avoir été fixées avec précision.

Pour rappel, vendredi dernier dans l’après-midi, deux policiers qui patrouillaient en combi ont entrepris le contrôle d’un homme circulant en quad. À leur estime, l’homme roulait dangereusement et ils ont donc voulu le ramener à plus de prudence. Rue Perreau, les deux représentants des forces de l’ordre ont demandé au conducteur, Domenico D’Atria (31 ans), de s’arrêter. Mais ce dernier n’a pas obtempéré, que du contraire. Ainsi selon trois témoins directs des faits, le conducteur aurait même accéléré, faisant une sorte de “wheeling”, levant les deux roues avant de son quad. “Il a foncé sur un des policiers et l’a renversé. Le policier est alors tombé au sol et s’est retrouvé sous les roues du quad, alors que le conducteur continuait à mettre les gaz”, expliquait, le jour des faits, le Procureur de Division de Liège, Damien Leboutte. C’est à ce moment que le second agent de police, un jeune homme de 25 ans, a ouvert le feu pour secourir son collègue. “Il a tiré à deux reprises. Une balle s’est logée dans la porte d’une maison et l’autre a atteint le conducteur au niveau latéral de la tête, elle a traversé le casque pour blesser mortellement le pilote”. Ce dernier s’est effondré au sol, le quad continuant quelques mètres pour percuter une remorque.

Cannabis et antécédents

Reste évidemment à essayer de comprendre les motivations de Domenico à éviter le contrôle policier. De ce côté une piste prend actuellement le dessus sur les autres : les antécédents judiciaires du trentenaire et ce qu’il avait dans une des poches de son jeans.

En effet, Domenico était une personne déjà bien connue des autorités judiciaires. Son casier fait état de plusieurs condamnations pour des faits de stupéfiants et de vol avec violence. D’ailleurs, au moment des faits, l’homme qui a déjà séjourné en prison était sous le coup d'une condamnation de 15 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Il devait toutefois se tenir à carreau pendant 5 ans, sous peine de retourner en prison. Ses rapports avec la justice n’étaient d’ailleurs pas sur leur fin puisque l’Oupéyen était cité à comparaître dans le cadre d’un autre dossier de vente de stup. En clair, si Domenico venait à être interpellé en possession de drogue, les choses, immanquablement, auraient mal tourné pour lui, une privation de liberté et un mandat d’arrêt ne faisant guère de doutes, le tout sans compter la levée de son sursis.

Et c’est ici que la découverte sur le corps du défunt prend toute son importance. En effet, lors de la fouille des vêtements de Domenico, les policiers ont mis la main sur un sachet contenant une trentaine grammes de cannabis. Une quantité qui laisse à penser que Domenico aurait peut-être bien repris ses activités délictueuses.