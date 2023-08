Au total, on ne compte pas moins de 250 commerces dans le centre de l’entité, et un total de près de 90 000 potentiels acheteurs. Mais si l’offre commerciale est variée, le diagnostic souligne un “manque d’enseignes horeca qualitatives et de grandes surfaces”. Un point qui ne rebute cependant pas plus de 80 % des Fléronnais, qui effectuent leurs achats courants dans leur commune.

Plusieurs solutions envisagées

Quatre grandes catégories ont été abordées dans un plan d’actions, qui fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 30 septembre 2023. Il s’agit d’abord d’augmenter l’attractivité commerciale du centre-ville, de travailler l’identité urbaine de celui-ci, d’en améliorer la mobilité et, enfin, de fédérer les commerçants.

Le plan propose, notamment, la “création d’un nouvel espace public, exposé au sud et permettant notamment le déploiement de terrasses, rendu difficile à l’avenue des Martyrs”. Cela permettrait, entre autres, “une fréquentation du centre-ville après 18 h 30”.

Une occupation des cellules vides est également proposée. La commune pourrait acquérir une telle surface et la louer à des entrepreneurs désireux de tester un concept encore non présent à Fléron, “une sorte de pop up store”, en clair.

En ce qui concerne la communication entre les différents commerçants, le plan envisage la nomination d’un animateur du commerce fléronnais, une personne chargée de définir l’identité du commerce de la commune et, également, de démarcher les candidats commerçants. Ce nouveau profil serait engagé à l’aide d’un subside débloqué par la commune.

Ensuite, Fléron souhaiterait uniformiser davantage son centre commercial, notamment en verdurisant ses espaces publics, mais aussi en harmonisant les enseignes des différents commerces.

Enfin, la mobilité dans le centre-ville doit être améliorée. L’arrivée prochaine du Busway dans la commune, un axe prioritaire et rapide de transports en commun, devrait augmenter le nombre d’utilisateurs du TEC et, par conséquent, diminuer le nombre de voitures sur le territoire.

Il s’agit néanmoins de renforcer la communication relative à la mobilité douce, d’enfoncer le clou quant à l’existence de la zone bleue, et de gérer la problématique des voitures ventouses, qui empêchent une rotation correcte du stationnement.

Les observations quant à ces propositions de dynamisation du centre peuvent être envoyées par courrier électronique à l’adresse urbanisme@fleron.be ou par voie postale à l’adresse Département Territoire et Développement, rue F. Lapierre 33, 4620, Fléron.