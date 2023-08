Hannut : Il frappe le ventre de sa sœur enceinte !

En effet, sa maman a plusieurs fois payé des cautions locatives pour empêcher que son fils ne se retrouve à la rue, mais rien n’y a fait. L’intéressé finit toujours par se faire remarquer de manière négative et ne peut rester à l’endroit où il se trouve. Cette fois, sa sœur l’avait gentiment accueilli dans son domicile. Au même moment, elle hébergeait une amie en convalescence. Bryan logeait dans une tente dans le jardin. Son attitude a rapidement posé problème. En effet, il était régulièrement ivre et a transformé le jardin en dépotoir… Un comportement qui, on peut le comprendre, a déplu au voisinage. C’est alors sa sœur, enceinte qui a été contrainte de nettoyer les détritus accumulés.

Une mémoire à trous

Le 6 juin dernier, Bryan avait encore consommé de l’alcool en grande quantité. Lorsque sa sœur s’en est rendu compte, une discussion s’est engagée. Selon la dame, son frère lui a porté trois coups dans le ventre ! Il aurait également tenté de l’étrangler. L’amie qui logeait également sur place a entendu des cris puis elle a assisté à une partie de la scène. Bryan a été interpellé après les faits. Il a directement nié avoir porté le moindre coup à sa sœur.

Lors de sa comparution devant le tribunal, il a tenu une version contradictoire. En effet, il a déclaré d’une part qu’il ne se souvenait pratiquement de rien et d’autre part qu’il n’avait pas porté de coups à sa sœur, mais était défendu… Selon sa déclaration, il aurait été blessé aux côtes. “Je n’ai jamais frappé de femme”, a indiqué le prévenu. “Je me souviens d’une dispute, mais je ne me souviens pas de tout. Je suis désolé pour ma sœur. Je veux entrer en cure dès que je suis libéré. C’est déjà la troisième fois que l’on reporte. La dame m’a dit que c’était la dernière.”

L’homme a déposé juin document pour rouvre qu’il avait un rendez-vous avec un médecin, mais pas l’assurance qu’il bénéficierait d’une place à sa sortie. Un élément qui a inquiété la juge. “S’il n’y a pas de place, avez-vous un plan B ? Parce que vous n’avez pas d’endroit où aller.” Bryan lui a alors assuré que les places se libéraient rapidement à l’endroit. L’avocat de l’intéressé a plaidé l’acquittement en estimant que son client avait répondu aux coups que le témoin n’avait pas pu constater ou le sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive.