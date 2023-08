Deux policiers entendus, images de caméras consultées: l’enquête sur la mort de Domenico, décédé à Oupeye, débute ce lundi

Il semblerait même que l’homme ait accéléré en levant les deux roues avant de son quad. “Il a foncé sur des policiers et l’a renversé. Le policier est alors tombé au sol et s’est retrouvé sous les roues du quad alors que le conducteur continuait à mettre les gaz”, a ajouté le Procureur. C’est à ce moment que le second agent de police, âgé de 25 ans, a tiré à deux reprises sur le contrevenant pour secourir son collègue. Une balle a traversé le casque de Domenico et a blessé mortellement celui-ci à la tête.

Les deux agents ont été transportés à l’hôpital, l’un souffrant de plusieurs fractures, le tireur étant en état de choc. Suite à l’annonce du décès, de nombreux membres de la famille et amis de Domenico se sont rendus sur les lieux, ainsi que des émeutiers, prêts à en découdre avec la police. Dès 22 h 30, des jeunes ont, en effet, caillassé des combis de police, lancé des pierres sur des véhicules de riverains, des cocktails molotov ont également été utilisés contre les forces de l’ordre.

Un bus a été saccagé vendredi soir. ©DR

Pour dissiper la foule, les policiers ont fait usage d’autopompe et de gaz lacrymogène, le calme est revenu vers 3 heures du matin, samedi, après 14 arrestations administratives et une arrestation judiciaire. Suite à ces débordements, Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye, en concertation avec les services de sécurité, a interdit les rassemblements de plus de quatre personnes sur le territoire communal.

À lire aussi

Un arrêté que certaines personnes n’ont pas hésité à enfreindre puisque, dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes ont été arrêtées. Poubelles incendiées, mobilier urbain dégradé, bulles à verres renversées et vitres de maisons détruites, c’est surtout le quartier de la Préalle, dans la commune d’Herstal, qui en a fait les frais. Les vitres de l'école Emile Muraille ont même été brisées, déplorent les autorités communales.

Des personnes ont taggé des biens privés. ©Laurent Cavenatti

Frédéric Daerden, bourgmestre de la commune, a dénoncé ces actes et a rappelé qu’une “infime minorité profitait d’un drame pour semer l’insécurité dans les quartiers”. Le mayeur a tenu à préciser que “rajouter de la haine au désespoir ne consolerait pas des parents qui ont perdu un fils”.

Des casseurs ont brisé des vitres. ©Laurent Cavenatti

Fake news

Si les récents événements en ont déchaîné certains, les autorités communales d’Oupeye en appellent au calme des citoyens. “Nous devons vous inviter à laisser la justice faire son travail et lui permettre d’établir la vérité”, écrivait, samedi soir, la commune sur sa page Facebook. “L’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, commencera officiellement lundi. Les “deux policiers seront auditionnés et les témoins également”, indique Damien Leboutte. “Il y a des caméras dans les rues, les images permettront, on l’espère, d’éclaircir la situation”, ajoute le Procureur.

Des faits qui ont rapidement pris des proportions ingérables, notamment sur les réseaux sociaux. “La photo d’un véhicule blanc circule sur les réseaux avec, comme titre, 'voiture du policier-tireur'. Or, ce véhicule appartient à un monsieur qui a deux petites filles et qui n’a rien à voir avec tout ça, regrette le Procureur. Il a d’ailleurs vu trois personnes au comportement bizarre passer devant chez lui”.

La photo d’un policier avec comme légende “Maxime, 25 ans”, circule également. “C’est bien le bon nom et le bon âge, mais, encore une fois, ce n’est pas la bonne personne”, insiste Damien Leboutte. Le parquet a été avisé de ces fausses informations et affirme que des dossiers de menaces seront ouverts et que les auteurs de ces fake news seront recherchés. "Nous ne souhaitons pas voir un drame arriver", a conclu le procureur.

Hommage de la famille

”Dites-moi que tout ça est faux… que demain tout sera à nouveau comme avant, qu’il sera auprès de moi et de la prunelle de ses yeux”, écrit Valérie, la compagne de Domenico. Domenico avait une fille de presque 2 ans.

Domenico et sa femme. ©DR

Sa famille, qui avait appelé au calme durant les débordements, et ses amis lui rendront un dernier hommage vendredi prochain, en vrombissements, puisqu’un appel au rassemblement de quads et de motos a été lancé. “Don aimait qu’on sache quand il arrivait en se faisant entendre avec un petit coup d’accélérateur”, s’émeut sa compagne, qui souhaite “lui rendre hommage pour son dernier voyage”.