Les bus TEC ne desservent plus les endroits touchés par les émeutes à Herstal et Oupeye

À la suite d'incidents graves et répétés à divers endroits de la commune d'Oupeye et dans la zone de La Préalle à Herstal, le TEC, la société de transports en commun de Wallonie, a décidé de dévier ses autobus sur les lignes 5 et 7. Une décision prise pour une durée indéterminée et qui a pour but de protéger tant les conducteurs que les passagers, explique la société.