Les violences suite au décès de Domenico ont continué cette nuit à Oupeye: “Des petits groupes poussaient la police dans des guets-apens”

Depuis le drame, des heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et la population qui se sont même propagées jusqu’à Herstal. Interrogé par la RTBF, le bourgmestre d’Oupeye a donné des nouvelles de la situation. “L’atmosphère était assez tendue la nuit dernière avec des petits groupes mobiles de casseurs qui cherchaient à en découdre avec la police et à les attirer dans des véritables guets-apens”, a déclaré Serge Fillot. Il a ensuite dressé le bilan de cette nuit assez agitée. “Des petites échauffourées mais pas d’arrestation, ni de blessé. En revanche, il y a eu deux voitures de police qui ont été endommagées dans le cadre d’une opération des pompiers. Puisque lorsque ceux-ci interviennent, ils sont souvent pris à partie et les policiers doivent les protéger.”

Jusqu’à lundi prochain, il y a une interdiction de rester en groupe de plus de quatre personnes dans la commune. Tandis que les deux policiers concernés seront auditionnés. Le comité P s’est également saisi du dossier pour tenter d’éclairer les circonstances du drame.