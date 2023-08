Liège : Dylan, tout juste majeur, frappe violemment deux policiers

Dimanche soir, la police de Liège a privé de liberté Dylan, un jeune homme qui vient de fêter ses 18 ans, visiblement très énervé et incontrôlable. En effet, c’est suite à l’appel d’un des amis de Dylan, dans l’impossibilité de calmer ce dernier, que les agents sont venus interpeller le jeune homme. Ce dernier, pour une raison inconnue et refusant de coopérer, s’est fortement rebellé. Il a donné, à plusieurs reprises, de violents coups de poing aux agents, blessant deux d’entre eux. Les deux policiers souffrent tous les deux d’une incapacité de travail de trois jours suite aux coups et blessures infligés par le contrevenant.