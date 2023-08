Interpellé quelque temps plus tard, Ahmet est bien connu de la justice et avait d’ailleurs été condamné pour des faits de vols le 22 juin et le 14 août derniers.

Le suspect a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège lundi matin. Son dossier a été mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt à l’encontre du contrevenant.