Le 20 mai 2023, vers 3 heures 30 du matin, un homme était occupé à manger dans le centre-ville de Liège. Il a été interpellé par un individu. Ce dernier l’a attrapé par un bras, a passé sa jambe entre les siennes et l’a bousculé de façon à le déstabiliser. Le suspect a pris ensuite la fuite et la victime s’est rendu compte peu après que son GSM avait disparu.

Une vingtaine de minutes plus tard, la victime a décidé de composer son propre numéro pour entrer en contact avec le voleur. À sa plus grande surprise, c’est un inspecteur de police qui a décroché et l’a informé que l’auteur du vol venait d’être interpellé. En réalité, Aymen venait de voler un autre téléphone. Un homme se trouvait avec un ami sur le Boulevard d’Avroy. Les deux hommes discutaient lorsqu’une personne est arrivée par-derrière. Il s’est approché de l’un de ceux-ci lavant de s’emparer de son GSM qui était dans la poche arrière de son pantalon. La victime a interpellé l’auteur et lui a demandé de lui rendre son bien.

Drogue et alcool

Aymen lui a répondu qu’il ne l’avait pas et que c’est un de ses amis qui se trouvait dans le carré qui le possédait. Il a ensuite pris la fuite en courant. Un policier a découvert le manège suspect. Il a poursuivi Aymen et l’a intercepté. Ce dernier avait deux téléphones en sa possession.

Un des deux ne cessait de sonner. Au bout du fil, les policiers ont eu la surprise d’avoir une autre victime qui s’était également fait voler son bien. Aymen a contesté les faits à sa charge. Il a dit qu’il était accompagné d’un ami et que ce dernier lui a donné les deux téléphones lorsqu’il a vu la police arriver. Aymen a prétendu qu’il ne savait pas qu’ils étaient volés. Il était sous l’influence de drogue et d’alcool.

Concernant l’arme, il a reconnu les faits. Il a dit qu’il se servait du couteau pour entrer dans son squat et également pour cuisiner.

Devant le juge d’instruction, il a maintenu sa déclaration et a indiqué que son ami est habillé comme lui et c’est pour ça que les deux victimes se sont trompées en l’identifiant comme le voleur.

Lors de l’instruction d’audience, Aymen a reconnu les faits en précisant qu’il avait juste joué avec la première victime pour lui subtiliser son téléphone et qu’il n’y a eu aucune violence avec la deuxième victime. Le tribunal a estimé tous les faits établis.