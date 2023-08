Meurtre de Mbaye Wade : les deux inculpés devant la Chambre du conseil de Liège

Pour rappel, c’est dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2020 que le meurtre de M’Baye Wade a été perpétré. Un crime abominable dont la violence a profondément marqué les esprits.

Grâce aux caméras de surveillance, deux hommes avaient rapidement pu être identifiés. Dont Jérémy Davin, un Ansois alors âgé de 25 ans. C’est à ce dernier que la porte avait été ouverte. Interpellés une semaine après les faits, les deux suspects étaient passés aux aveux mais leurs rôles respectifs s’avèrent différents. Mbaye Wade a été poignardé à plusieurs reprises, au niveau du thorax et de la gorge.

Pascal Rodeyns, qui a découvert le corps sans vie de son compagnon, avait immédiatement prévenu les secours et les forces de l’ordre. En état de choc, il avait directement été pris en charge par les secouristes. Pour Mbaye Wade, il n’y avait malheureusement plus rien à faire. Après l’autopsie, le médecin légiste a pu établir que le premier coup de couteau reçu par la victime, au niveau du cœur, avait été fatal. Aucune plaie de défense n’a été relevée : la victime, âgée d’une quarantaine d’années, ne s’attendait donc pas à être agressée.

Homophobie ?

La thèse du crime homophobe avait alors été avancée. En effet, il semble que la mort de Mbaye Wade soit à mettre en rapport avec son homosexualité assumée. Un des deux hommes aurait en effet pris rendez-vous avec la victime, via des sites spécialisés. En fait s’ils vivaient ensemble depuis des années, le couple de Liégeois pouvait être qualifié de “libre”, chacun pouvant vivre des aventures de son côté. C’est dans ce cadre que Mbaye aurait rencontré Davin. Puis quelques jours plus tard, Davin aurait fixé un rendez-vous au domicile de sa future victime. Davin affirme qu’il voulait avoir une explication quant à la manière dont le premier rendez-vous s’était déroulé, Davin reprochant une relation forcée. L’Ansois avait pris un couteau avec lui et s’en est servi pour agresser mortellement M'baye Wade.

Louis Mouton serait arrivé sur les lieux une trentaine de minutes après les faits. Accompagné de Davin, il aurait fouillé la maison avant de faire main basse sur divers objets de valeur.

À l’audience de ce lundi, Jérémy Davin aurait reconnu l’agression, tout en réfutant formellement tout aspect homophobe de son acte et niant également toute motivation d’ordre raciale.

L’ordonnance de la chambre du conseil est attendue pour le 28 août prochain.