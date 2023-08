Un jeune homme de 19 ans cambriole un night shop à Liège

Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme, prénommé Anas, accompagné de son complice, s’est introduit dans un night shop de la périphérie de Liège. Les deux hommes ont dérobé de nombreuses fardes de cigarettes, ainsi que la caisse du magasin. Le complice a pris la fuite avec la caisse, emportant les 5 000 euros en liquide qu’elle contenait. Anas, lui, n’a pas eu le temps de s’enfuir et a enclenché l’alarme du magasin, alertant la police. Les forces de l’ordre sont rapidement arrivées sur place et ont interpellé Anas, quelque temps plus tard. Il transportait sur lui les fardes de cigarettes dérobées.