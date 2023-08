Le tunnel de Cointe, à moitié modernisé, peut rouvrir lundi !

Si la liaison est entretenue tous les trimestres depuis 2000, cette modernisation nécessitait une fermeture complète, malgré les inconvénients qu’un tel chantier peut avoir sur la mobilité. “Environ 40 000 personnes empruntent ce tronçon chaque jour”, indique la porte-parole. “Entreprendre ces travaux durant la période estivale était le meilleur moyen d’impacter le moins possible les citoyens”, assure-t-elle.

Des travaux de peinture ont été effectués. ©MICHEL TONNEAU

Des travaux réalisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans l’espoir de libérer les voies dans les temps. Et bonne nouvelle, le délai est respecté. Le tunnel sera de nouveau accessible lundi 28 août, dès 6 heures du matin, juste à temps pour la rentrée.

Un nouvel élan

Ce tronçon est presque devenu un véritable bijou de technologie. “On a donné un nouvel élan à ce tunnel avec du matériel de très haut niveau”, se réjouit Rudi Noël, responsable de l’exploitation de cette liaison autoroutière.

En plus du nouvel éclairage LED, plus durable et contrôlable à distance, le tube est à présent doté de couvertures pare-feu, qui retarderont l’impact du feu sur le béton et réduiront, dès lors, le temps de réparation de celui-ci.

Le nouvel éclairage a été installé. ©MICHEL TONNEAU

De nouvelles caméras digitales ont également été installées. Plus précises et avec une meilleure définition, elles permettront de détecter les incidents de manière automatique.

Grande nouveauté : des haut-parleurs géants. Ceux-ci diffuseront, en cas de nécessité, des messages d’alerte aux usagers du tunnel. “En cas d’incendie à une extrémité du tronçon, par exemple, on pourra ordonner aux conducteurs et aux passagers d’emprunter la sortie de secours la plus proche”, explique le responsable. Des sorties de secours équipées d’un nouveau système de ventilation empêchant la surpression, et donc l’entrée de la fumée dans les galeries d’évacuation.

Une des galeries d'évacuation du tunnel de Cointe; ©MICHEL TONNEAU

Bien sûr, bien que nécessaires, ces aménagements ont un coût, et la réhabilitation complète de la liaison E25/E40/A602 représente, au total, un budget de 85 millions d’euros.

Les différents partenaires se félicitent “de ce grand défi relevé” et se préparent déjà pour l’année prochaine, puisque, en 2024, à la même période, ce sera le pertuis en direction de Bruxelles qui subira le même traitement, avant la nouvelle modernisation dans 20 ans.