Liège : Il vole un homme qui lui donne une cigarette

Le 22 février dernier, un homme qui se rendait à Liège pour aller chercher à manger. Il tenait quatorze euros en main. À un moment donné, il s’est rendu compte qu’une personne le suivait. Lorsqu’il s’est retourné, Adel, qui avait pris soin de mettre une capuche sur la tête, a fait semblant de s’abaisser pour faire diversion. Il a ensuite demandé à l’homme s’il n’avait pas une cigarette. Alors que celui-ci cherchait une cigarette à lui donner, Adel en a profité pour lui voler l’argent qu’il tenait en main. La victime a directement prévenu la police.

Libéré directement

Grâce à la description de l’auteur, une patrouille a réussi à intercepter le suspect. Ce dernier a prétendu que l’homme lui avait volontairement donné de l’argent pour acheter de la marijuana en commun. Selon ses dires, il allait investir cinq euros avec celui-ci pour acheter de la drogue à deux… Problème, il n’avait même pas cinq euros sur lui. Contre toute attente, le suspect a été directement libéré. Moins d’un mois plus tard, il était à nouveau arrêté pour avoir commis un délit.

Le 13 mars dernier, en compagnie d’un autre homme, ils ont brisé le cadenas d’un vélo. C’est un témoin des faits qui a prévenu la police. L’autre suspect a réussi à prendre la fuite tandis qu’Adel était intercepté. Devant le juge d’instruction, Adel a totalement nié les faits mis à sa charge. “C’est une policière en civil qui a brisé le cadenas”, a déclaré le prévenu devant une assemblée médusée. L’homme transportait un coup-de-poing américain et un peu plus de deux grammes d’héroïne.

Le parquet ne s’est pas fié aux déclarations farfelues de l’intéressé. Le suspect est déjà connu pour un vol avec effraction. Il avait écopé de dix mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Me Valéry Leclerc, qui défend les intérêts du suspect, a admis que certaines des explications de son client ne sont pas claires. Il a plaidé l’acquittement pour certains faits et le sursis le plus large possible. Le tribunal rendra son jugement en septembre.