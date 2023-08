Pour rappel, cela fait plusieurs jours que des personnes font face à la police et commettent des dégradations à la suite d’une intervention lors de laquelle un policier a été blessé et Domenico D’Atria. Ce dernier a foncé sur un policier avec son quad et le policier qui accompagnait le premier a tiré en direction du forcené pour l’arrêter.

Le bourgmestre menacé !

Le suspect a été touché d’un seul projectile à la base du côté de la tête. L’homme n’a pas survécu. L’homme qui était toujours sous le coup d’un sursis à la suite d’une condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants transportait une trentaine de grammes de marijuana.

Depuis, la tension n’a cessé de monter, nécessitant l’intervention de zones de police des alentours. Des émeutes ont eu lieu dans cette commune d’habitude plutôt calme.

Serge Fillot, le bourgmestre de la commune et sa famille ont été menacés de mort ! Ils font l’objet de mesures de sécurité particulières.

Dans la nuit de lundi à mardi, un groupe de personnes a été interpellé vers 23 heures. Le dispositif policier a été levé aux alentours de 3 heures du matin.