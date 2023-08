Poney retrouvé sur les rails: le papa d’Elléonore devra-t-il payer pour le retard des trains ce jour-là ?

À quelques jours de l’anniversaire de leur fille, Pierre Damelans et sa compagne Alexandra Roulin achetaient un poney shetland de 17 ans qu’ils voulaient offrir à leur petite Elléonore. Un matin, alors qu’ils voulaient aller nourrir leur poney, ils avaient retrouvé sa prairie vide. Chanchan avait-elle pris la poudre d’escampette en profitant d’une faiblesse de sa clôture ? Non, car la clôture, par ailleurs électrifiée, ne présentait aucune anomalie. Bien vite, les nouveaux propriétaires en concluaient que l’animal avait été volé. Ils déposaient d’ailleurs plainte auprès de la zone de police Meuse-Hesbaye tout en regrettant la perte de la ponette. Ils avaient aussi lancé des appels sur les réseaux sociaux.

Une lettre recommandée

Puis, rebondissement: quelques jours plus tard, Chanchan était retrouvée à proximité des lignes de chemin de fer, à deux pas de la gare de Bas-Oha. Le poney shetland était en forme, ses pieds étaient curés et elle était brossée. Le couple Dalemans-Roulin en était alors persuadé: la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux avait incité le voleur à relâcher l’animal. "Il s’est dit qu’il ne pourrait rien faire avec lui. Ni le revendre ni même s’afficher avec lui sous peine d’être démasqué." Chanchan était alors offert à la fillette et tout finissait bien.

Sauf qu’hier lundi, Pierre Dalemans et sa compagne ont reçu une lettre recommandée, signée par Infrabel. Courrier qui les enjoint à prendre contact avec leur assurance en responsabilité civile. "Notre service facturation a été avisé que cet accident a occasionné un préjudice à Infrabel", est-il noté dans le courrier. Et d’ajouter que "votre responsabilité civile peut être engagée". Infrabel suggère au propriétaire de Chanchan de signaler l’incident à son assurance. Sinon, c’est aux propriétaires du poney que la facture sera envoyée. "Sans réponse de votre part, nous appliquerons d’office la procédure standard", soulignait Infrabel dans son courrier. Pour quel préjudice ? Le poney Chanchan a été signalé sur les rails à 7h du matin, ce lundi-là, aux conducteurs de la SNCB. Ce qui a entrainé la mise en place d’une marche prudente pour les trains sur une distance d’1,5 kilomètre. Les trains ont donc circulé au ralenti durant un peu plus d’une heure pour éviter de percuter le poney. Ce qui a entraîné des retards entre 5 et 15 minutes. Et ces retards sont chiffrables au forfait, explique-t-on du côté d’Infrabel. Le Wanzois a donc rapidement pris contact avec son assureur en espérant ne pas être obligé de payer cette escapade non voulue de Chanchan…

Un courrier standard

Renseignements pris du côté d’Infrabel, la lettre envoyée par recommandé aux propriétaires du poney "est un courrier standard qu’Infrabel adresse aux propriétaires des animaux impliqués dans des accidents ou incidents dans ou le long des vois de chemin de fer, explique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire demande alors réparation pour les dommages subis comme la réparation des éléments d’infrastructure, les trains supprimés, le rappel du personnel,…" Sauf qu’ici, cela n’était pas dû au mauvais entretien des clôtures par le propriétaire. "Le cas du poney de Bas-Oha constitue une exception", poursuit la porte-parole. Infrabel s’appuie sur "la bonne foi du propriétaire", sur le fait que l’animal a été volé et que "son gardiennage n’aurait fait l’objet d’aucune négligence". Pierre Dalemans va ainsi recevoir un second courrier d’Infrabel dans les prochains jours "pour lui signifier que le dossier est classé sans suite". L’histoire se termine donc bien pour Chanchan et pour ses propriétaires.