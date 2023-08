Une ludothèque mobile débarque à Visé

Pas seulement ouvert aux élèves de l’école, ce centre de prêt mobile est ouvert à tous les citoyens qui souhaitent s’amuser durant un mois entier. En effet, pour le prix de 5 euros pour 10 locations et une offerte, il est possible à tout un chacun de louer un jeu et de le ramener le mois suivant, pour ensuite en louer un nouveau et ainsi de suite.

Il est également possible de jouer sur place. ©DR

Petite particularité : ici, pas de jeux où l’on doit absolument battre son adversaire. “Ce qui compte, c’est la coopération”, insiste Anne-Claire Delmelle, animatrice. “Tous les joueurs œuvrent ensemble pour atteindre un but commun, ils doivent unir leurs efforts pour gagner face au jeu lui-même”, ajoute-t-elle.

Avec ses jeux pour tous les âges, la caravane traverse les communes et se développe de plus en plus. “Notre but, c’est de se déplacer vers un public parfois un peu plus défavorisé, qui n’a pas toujours la chance d’aller louer des jeux à la ludothèque”, explique Anne-Claire Delmelle. “Et notre projet plaît de plus en plus”, se réjouit l’animatrice.

C’est pourquoi l’ASBl est à la recherche de bénévoles pour expliquer les règles des jeux, réparer ceux-ci si besoin, ou encore tracter la caravane d’une école à l’autre. Si vous êtes intéressée à l’idée de rejoindre l’équipe ou que vous souhaitez faire venir la caravane jusque chez vous, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse anneclaire.dbao@gmail.com ou à téléphoner au 087 44 65 05.

Il ne vous reste plus qu’à payer l’adhésion annuelle de 10 euros et le jeu peut commencer.