Villers-le-Bouillet: des milliers de poissons à sauver au bassin d’orage de Fize

Sujet aux débordements

En cause ? Des travaux de curage entamés fin de semaine dernière et que le SPW Mobilité Infrastructures a commandés en tant que gestionnaire des bassins d’orage. "Nous avons priorisé le curage de 60 bassins d’orage significativement envasés sur base notamment des retours locaux. En l’occurrence, le bourgmestre de Villers-le-Bouillet nous avait rapporté des débordements avérés lors des inondations", explique Olivier Carlier, attaché qualifié à la coordination des activités bassins d’orage au SPW. À lire le mayeur villersois, qui se félicite des travaux en cours pour la tranquillité future des Fizois par fortes pluies, le dernier débordement date du 12 juin 2023. Interpellé sur les réseaux sociaux au sujet des poissons, le bourgmestre y rappelle que la responsabilité des opérations relève du SPW.

Les alvins puis les géniteurs

Informé du chantier et de la présence de poissons révélée par un screening, le Département nature et forêts (DNF) devait évaluer l’opportunité d’une pêche de sauvegarde ce lundi. Deux de ses agents sont bien descendus sur les lieux, mais ont été devancés par la réaction de pêcheurs déjà mobilisés pour tenter de sauver un maximum de poissons. "Pour l’instant, on sauve ce qui est facile à prendre, c’est-à-dire les alvins, confie le Wanzois Nicolas Wymmersch en récupérant un grand filet avant de le vider dans un seau d’eau. Quand le niveau sera plus bas, on essaiera de récupérer les géniteurs. Cela fait 25 ans que je viens pêcher ici et on est une bonne vingtaine. C’est triste de voir ce spectacle. On sait tous qu’il est interdit d’empoissonner et de pêcher aux bassins d’orage. Mais grâce à nous, l’endroit est entretenu. Et ça favorise la biodiversité."

"Pas la période idéale, on risque 80% de pertes"

Une fois récupérés, les poissons allaient ensuite être rejetés dans un bassin voisin. "Les agents du DNF nous interdisent de le faire en Meuse car ils craignent que ces poissons soient croisés entre eux et porteurs de maladies", continue Christophe Cypers, venu avec un grand tonneau d’eau sur une remorque. Pour l’équipe présente, c’est un peu la course contre la montre, tandis qu’une pelleteuse commandée par le SPW était attendue pour creuser sous le tuyau de la pompe de curage et en faciliter l’immersion afin d’accélérer la vidange du bassin et la récupération des poissons.

Si les pêcheurs espèrent en sauver un maximum, ils s’attendent cependant à déplorer de nombreuses pertes et regrettent la période choisie par le SPW pour curer le bassin d’orage de Fize-Fontaine. "Un pisciculteur m’a affirmé qu’on ne vidangeait jamais un étang au mois d’août car le poisson est très actif pour l’instant. En les capturant, on cause des blessures favorables au développement de bactéries avec des risques de contamination en étant replongés dans un autre bassin. Ce n’est pas la période idéale, on risque jusqu’à 80% de pertes. Ce genre de manœuvre devrait se faire fin de l’automne idéalement pour les poissons", termine Christophe Cypers.