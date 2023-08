Drame d’Oupeye : deux personnes sous mandat d'arrêt, le parquet de Liège lance un appel au calme et prévient…

Si le calme est revenu à Oupeye et Herstal après la mort de Domenico D’Atria (31 ans), le parquet de Liège n’est pas resté inactif. En effet, par communiqué, ledit parquet souhaite réagir fermement à ces événements. “Il ne peut accepter qu’il y soit répondu par une violence accrue, en particulier contre ceux qui sont en première ligne pour garantir notre sécurité et l’ordre public”, explique-t-il par communiqué. “À ce jour, un grand nombre de procès-verbaux ont été rédigés, attestant de la nature sérieuse et inquiétante de ces agressions. Plusieurs suspects ont été identifiés ; certains d’entre eux ont été privés de liberté et ont été déférés pour répondre de leurs actes”.