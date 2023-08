En fait, la Ville de Seraing et l’Arebs (Agence pour le Redéploiement Économique du Bassin Sérésien) travaillent en étroite collaboration pour redynamiser les zones commerciales sérésiennes. L’objectif est simple : permettre à des commerçants qui souhaitent lancer leur activité de le faire dans une cellule vide (rez-de-chaussée avec vitrine) afin de réduire drastiquement le nombre desdites cellules tout en soutenant l’entrepreneuriat.

Afin d’y parvenir, l’appel à projets “Dynashop” a été lancé il y a quelques années. Celui-ci permet, au moyen d’une prime communale de 2500 €, de couvrir les premiers loyers ou les remboursements hypothécaires des nouveaux commerçants installés sur le territoire de la Ville de Seraing.

Un incitant financier qui ne sera plus le seul à Seraing puisqu’il sera dorénavant possible de poser sa candidature dans le cadre de l’appel à projets “Objectif Proximité” de la Région wallonne.

Pour les commerces de certaines zones ciblées

”Objectivité Proximité” est un subside wallon octroyé pour les commerces de certaines zones ciblées de Seraing-centre, du quartier du Pairay et de Jemeppe. Il vise à soutenir la diversité du commerce physique et redynamiser certaines zones commerciales de façon pérenne.

Il se décline en deux volets : “Je m’installe” et “Je me réinvente”. Le premier est à destination des nouveaux commerçants tandis que le second s’adresse à des commerçants existants, qui souhaitent faire évoluer leur business model.

La prime octroyée par ce biais peut couvrir jusqu’à 60 % du montant total des investissements éligibles, avec un maximum de 6000 euros par prime et sur base d’un investissement minimum de 2500 euros hors TVA. Concrètement, les dépenses considérées comme éligibles sont : les travaux de rénovation et d’aménagement intérieur, les travaux de rénovation de la vitrine et de son châssis, les frais d’enseigne, les investissements mobiliers et équipements, la promotion du commerce en ce compris les frais de marketing et de communication.

Les candidats commerçants doivent rentrer un dossier dans les trois mois après leur installation ; il convient d’être accompagné par un organisme professionnel d’aide à la création d’entreprise pour la constitution du dossier. Après quoi, un jury de sélection sera chargé d’analyser les candidatures et de statuer en leur faveur ou non.

Différenciation, originalité et qualité feront partie des critères pris en compte par le jury !

Le règlement complet et les zones concernées sont disponibles sur le site internet de l’adresse de Seraing via l’adresse : https://www.seraing.be/objectif-proximite/

Des permanences sont d’ailleurs organisées à cet effet chaque lundi et jeudi par téléphone au 04/236.03.50 ou sur rendez-vous à l’Arebs.