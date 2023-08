Liège : Coups de ciseau au visage, à la gorge et au bras !

À la suite des faits et de la présence en grande quantité de sang sur les pavés de la rue, une rumeur a d’ailleurs couru sur les réseaux sociaux concernant le fait qu’un homme était mort après avoir été égorgé sur place. Des photographies particulièrement choquantes des lieux de l’agression ont été publiées et ont fait le tour de la toile. Un emballement peu commun s’est produit et qui a conduit la police de Liège à faire paraître un démenti car heureusement, personne n’est décédé à la suite de l’agression.

Le sol maculé de sang

Après la bagarre, trois suspects ont pris la suite à la vue de la police. Mais, ils ont rapidement été interceptés grâce à l’important réseau de caméras de surveillance. Oumar et deux autres personnes, dont un mineur d’âge, ont été arrêtés. Les deux majeurs sont passés devant le juge d’instruction tandis que le mineur a été vu par un juge de la jeunesse. Seul Oumar était présent pour s’expliquer devant le tribunal. “Franchement, je ne me souviens de rien”, a indiqué Oumar lors de son premier passage devant le tribunal. “Je ne me souviens pas des ciseaux. Je suis vraiment désolé. Je n’étais pas dans le Carré pour faire des problèmes. Je me demande si je n’ai pas été drogué. Je ne suis pas agressif, c’est l’alcool qui m’a fait faire ça.”

L’homme, qui dit ne se souvenir de rien, a totalement démenti avoir tenté de voler une veste avant la bagarre. Les caméras de vidéosurveillance de la ville ont filmé Oumar alors que ses amis tentaient de le calmer. Il se montrait même agressif avec eux ! Une des victimes a été sérieusement blessée lors des faits. La victime a subi une incapacité de travail. Les avis divergent quant à la longueur de cette incapacité. En effet, la partie civile estime que son client a encouru plus de quatre mois d’incapacité, ce qui pourrait aggraver la peine qu’encourt le suspect. Me Marc-Junior De Samblanx, l’avocat du prévenu, s’est opposé à cette vision. “L’expert a démenti une incapacité de plus de quatre mois dans un premier rapport, mais également dans un complément de rapport”, a relevé l’avocat. “Je m’oppose à une requalification.” Le tribunal rendra sa décision en septembre.