Liège : Ils vendaient un peu de tout…

Les suspects, tous âgés d’une vingtaine d’années, ont plusieurs fois été confrontés à la police. David, 23 ans, de Herstal, est présenté par le parquet comme le dirigeant de cette association. “Je faisais uniquement Call-center”, a expliqué l’intéressé qui avait indiqué qu’il avait “dépanné” des personnes qui avaient besoin de cocaïne. On lui a probablement soufflé que le Code pénal qualifiait ce type de comportement de vente…

Menaces de mort

Le 29 juin 2021, il a été contrôlé à Grâce-Hollogne après avoir eu un accident de la route. Il transportait dix petits sachets de cannabis. Quelques mois plus tard, la voiture dans laquelle se trouvaient plusieurs des protagonistes qui étaient suivis par un véhicule de police à Bressoux a réalisé une marche arrière et foncé dans le combi qui le suivait ! En janvier 2023, un couple a déposé plainte à l’encontre de David. Ce dernier leur a envoyé plusieurs messages de menaces de mort. “Il me doit de l’argent”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. “J’ai juste voulu lui faire peur. Je voulais récupérer mon argent.”

David a, une nouvelle fois été arrêté par la police en mars 2023 alors qu’il circulait dans une Peugeot sur laquelle des plaques de BMW avaient été apposées. Il transportait des téléphones, de la drogue et de l’argent liquide. Des perquisitions ont été réalisées chez les prévenus et il est apparu qu’ils possédaient des balances de précision, de la drogue et des sachets de conditionnement. Des analyses téléphoniques ont permis de confondre les intéressés. David a commis ces faits alors qu’il était toujours sous le coup d’une condamnation le 9 septembre 2022 à 18 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans, pour avoir commis un vol, tenté de voler et commis du recel. Un autre prévenu était également en récidive légale après avoir écopé d’un an de prison pour coups et blessures le 24 novembre 2022.