Liège: Lily’s Explosion se fait voler deux guitares atypiques

Modena RedSparkle et Maranello Black Sparkle

À l’intérieur, tout était retourné et, surtout, deux guitares avaient disparu. "On a directement partagé un avis de recherche sur les réseaux sociaux et dans les Cash Converters de la région liégeoise, explique Thomas Jacques, le batteur verlainois du trio composé également du bassiste liégeois Félicien Vanderstukken et du Waremmien Kenny Bernard aux chant et guitares. Il s’agit d’une Italia Modena RedSparkle et d’une Italia Maranello Black Sparkle. Ce sont des guitares pailletées fort atypiques. Comme la marque Italia est assez peu répandue, elles devraient être facilement repérables. Ce ne sont pas seulement les guitares de Kenny, c’est aussi une partie de l’identité du groupe qu’on vient de nous voler car nous jouons tous avec des instruments plutôt rares. Il y a donc une valeur affective assez forte."

Leur nouvel EP en récompense

Plainte a été déposée à la police. Le trio promet une récompense à celle ou celui qui remettra la main sur ses deux guitares ou qui communiquera où elles sont localisées. "Il s’agit de notre nouvel EP en version vinyle que nous avons pressé à 100 exemplaires en juin dernier. Il s’intitule “Fade Away” dans notre style post-punk habituel avec une base années 80."

Ce vol ne remet nullement en question la tenue des deux prochains concerts à l’agenda de "Lily’s Explosion" (le 9 septembre à la Brasserie de la gare à Amay et le 29 septembre à la Zone à Liège). Mais, il espère évidemment y faire briller ses deux guitares aujourd’hui disparues.

Le groupe attend tout élément d’information utile (également vidéo, photo le cas échéant) au 0479/582886 ou par mail à l’adresse lilysexplosion@gmail.com.