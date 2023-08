Un nouvel incendie de déchets à Wandre déclenche une alerte “Be-Alert”: "Gardez portes et fenêtres fermées"

Toute la nuit et toute la journée

Très vite plusieurs dizaines de pompiers ont convergé sur les lieux et ont lutté contre les flammes toute la nuit.

Incendie chez Renewi. ©dr

Mercredi matin, les pompiers indiquaient que cet énorme incendie allait continuer et mobiliser les pompiers pendant les prochaines 24 heures.

La protection civile est également sur place. Des analyses sont actuellement en cours pour connaître la dangerosité des fumées.

. Actuellement, des analyses de la qualité de l'air sont en cours dans les zones de Herstal, Oupeye et Visé. L'objectif de ces analyses est d'évaluer la présence de substances toxiques dans les fumées. Les premiers résultats reçus sont négatifs. La dispersion dans l'air a conduit à une toxicité limitée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger pour la population. Cependant, l'odeur de brûlé pourrait persister pendant un certain temps. Les services de secours conseillent ainsi aux habitants des environs de fermer les portes et les fenêtres.

Un deuxième test sera effectué en fin de matinée par la protection civile.