28 consoles de jeux vidéo, vintages ou dernier cri, en libre accès à Herstal

Un petit événement rendu possible par Jean-Michel lui-même, qui n’hésite pas à se donner corps et âme pour créer une exposition de toutes pièces, issue de son impressionnante collection privée. “J’ai amené mes 28 consoles et j’ai imprimé de nombreux cartons et visuels pour habiller les lieux”, explique l’animateur, qui ne possède pas moins de 250 jeux, toutes machines confondues.

Jean-Michel a ramené toute sa collection de jeux vidéo. ©MICHEL TONNEAU

Une fonction éducative

”Ce n’est pas un luna park, c’est une exposition, insiste Jean-Michel. Le but n’est pas que les visiteurs restent scotchés à un écran toute la journée mais qu’ils découvrent un tas de jeux qu’ils ne possèdent pas ou ne connaissent pas”. Ainsi, de nombreux panneaux ont été installés pour sensibiliser les curieux aux dangers que représente une mauvaise utilisation des consoles.

”Respecter une distance de 50 centimètres minimum avec l’écran”, “alterner 1 heure de jeu avec 1 heure d’activité extérieure”, “éteindre les écrans 1 heure 30 avant le coucher”, sont autant de consignes que Jean-Michel tient à partager et à faire respecter. “Les jeux vidéo ont souvent eu une mauvaise image, on souhaite prouver que ce n’est pas toujours le cas”, déclare-t-il.

Au total, 28 consoles sont mises à disposition. ©MICHEL TONNEAU

Aussi, l’animateur a décidé de ne pas choisir de jeux jugés trop violents. “Tous les jours, on change les jeux sur les différentes consoles pour que ceux qui sont venus la veille puissent découvrir un nouveau jeu le lendemain, détaille-t-il. Mais pour ne pas effrayer les parents qui viendraient avec leurs enfants, on a décidé de ne pas montrer de jeux trop violents, ce qui viendrait renforcer cette image négative du jeu vidéo”. Finalement, tout le monde est le bienvenu, petits enfants et grands-parents inclus.

Les nostalgiques et nouveaux geeks peuvent donc redécouvrir l’Odyssey 2100, présentée pour la première fois en 1978, ou refaire une énième partie de Mario Kart pour espérer battre les concurrents lors du tournoi organisé vendredi 25 août, entre 13 heures et 15 heures.