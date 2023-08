La rue Saint-Gilles est mise en double sens/voie sans issue et limitée à la circulation locale (livraison) jusqu’à la zone concernée, au départ des rues sur la Fontaine et Trappé.

Déviations

Une déviation est mise en place au départ du carrefour rue St-Gilles/rue sur la Fontaine et limitée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes via la rue sur la Fontaine, rue Frère-Michel et rue Trappé pour retrouver la rue St-Gilles.

Une déviation pour véhicules lourds/TEC (+ de 3,5 tonnes) est mise en place au départ du carrefour du boulevard de la Sauvenière et de la rue Saint-Gilles via le boulevard d’Avroy, rue des Augustins, rue Louvrex, rue des Anges, rue de France pour retrouver la rue Wazon.