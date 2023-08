Les suspects ont rapidement été stoppés dans leur élan et interpellé par la police. Prétendant être mineurs tous les deux, il s’est avéré que l’un d’eux était majeur. Ce dernier, en séjour illégal et transportant sur lui une bille de cocaïne, a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège jeudi matin. Son dossier a été mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt à l’encontre du contrevenant.