Un catalogue de balades insolites au cœur de Berloz

Un projet pérenne

Le but ? Que le projet soit pérenne et que les potentiels promeneurs puissent s’inspirer de ces plans pour découvrir les richesses berloziennes. "Une balade ludique est aussi réalisée ici, ajoute l’animatrice. Un questionnaire a été mis en ligne et sera disponible tous les jours pour tout le monde."

À savoir que les brochures sont également disponibles en néerlandais et qu’elles couvrent l’ensemble du territoire: au départ notamment des églises de Corswarem et de Rosoux, les balades peuvent aller jusqu’à 10 km, en pleine nature. Des lieux riches en faune et en flore, encore méconnus du public, qui s’est toutefois déplacé en nombre ce dimanche, le soleil aidant sans doute. Un panier garni pouvait aussi être remporté pour les participants à la balade ludique. Panier rempli par des artisans du coin: les Vins d’Aliane, El Atelier, la Ferme des hêtres et les Divines Abeilles. De quoi, pourquoi pas, pique-niquer dans l’un de ces endroits reculés mis à l’honneur par l’ADL.