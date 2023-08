Le dimanche 3 septembre, dès 10 heures, concerts et visites guidées seront dédiés aux amateurs de patrimoine et de musique. Une chasse au trésor sera également organisée tout au long de la journée.

Des concerts gratuits

Deux concerts symphoniques seront dirigés par le renommé chef d’orchestre, Gergely Madaras, et exploreront, au fil des morceaux, les œuvres qui seront présentées au cours de la saison 2023-2024. Gratuits et accessibles à tous, ces concerts commenceront respectivement à 14 h 30 et à 16 h 30.

Aucune réservation préalable n’est nécessaire. Les inscriptions pour les visites guidées et les ateliers pour les enfants se feront dès 10 heures, le jour même. Quant aux places de concert, elles seront distribuées 30 minutes avant chaque représentation.