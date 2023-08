Le 27 août, Fléron organise la Journée des loisirs

En octobre dernier, le Centre de Loisirs de Retinne rouvrait ses portes aux Fléronnais après un an de travaux. Un investissement de 1,8 million d’euros subsidié à 75 % par la Région wallonne a permis de renouveler entièrement le site et d’y ajouter de nombreuses infrastructures, pour le plus grand bonheur des familles et des sportifs.