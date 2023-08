Liège : Condamnée aux assises, elle vole

Dans la nuit du 30 au 31 mai 2004, l’intéressée, prostituée et toxicomane, s’est retrouvée dans l’appartement de la victime à Saint-Nicolas. Elle en a profité pour lui faire boire de la méthadone et de l’alcool pour l’endormir et lui dérober ses biens. Alors que l’homme sombrait, elle lui a volé 60 euros, sa carte de banque, son GSM et sa voiture. Elle a revendu le véhicule par la suite. Pendant ce temps, la victime a succombé à un œdème pulmonaire provoqué à la suite d’une overdose.

Elle s’était confiée

L’enquête a débuté en juillet 2004 lorsqu’un autre toxicomane a dénoncé un meurtre commis par une prostituée. Malika Bounou lui avait confié qu’elle avait involontairement tué un homme en lui faisant ingurgiter de la méthadone et de l’alcool avant de le voler. Suite à sa condamnation de 2008, l’intéressé se trouve en état de récidive légale.

Au début du mois de juillet dernier, elle se trouvait en Pierreuse avec un homme qui a fracturé une voiture pour s’emparer des objets qui se trouvaient à l’intérieur. L’homme devait également répondre de deux vols à l’étalage commis à quelques jours d’intervalle alors qu’il avait à chaque fois été libéré… Détenu, il était le seul à être présent pour s’expliquer devant le tribunal. Il a avoué tous les faits mis à sa charge. Le parquet a requis une peine de dix mois de prison à l’encontre de l’intéressé. Le tribunal rendra sa décision en septembre prochain.